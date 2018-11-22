HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Ticari davalarda da arabuluculuk geliyor

Ticari davalarda da arabuluculuk geliyor

EVRİN GÜVENDİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018
Ticari davalarda da arabuluculuk geliyor
Adalet Bakanlığı, işçi alacak ve tazminatları ile işe iade talebiyle açılacak davalar için uygulanan arabuluculuk şartını ticari davalar için de getirmeye hazırlanıyor. Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuğa başvuruyu öncelik olarak belirleyen bakanlık, iş dünyasının faaliyetlerini güven içerisinde yürütebilmesine imkân vermeyi amaçlıyor. Düzenleme yaşama geçtiğinde ortalama 541 gün süren ticari davalar 1 haftada sonuçlanabilecek.
Adalet Bakanlığı'nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuna göre bakanlık bünyesinde kurulan Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve adliyelerde kurulan arabuluculuk büroları çalışmalarını sürdürürken halen 108 arabuluculuk bürosu bulunuyor. 2017 yılında arabulucu siciline kayıtlı arabulucu sayısı 7 bin 818 iken bu sayı 2018 yılında 9 bin 360'a ulaştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önümüzdeki süreçte arabulucu sayısını daha da artıracaklarını belirtirken şubat ayında arabulucu sınavı açacaklarını bildirdi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ticari davalarda da arabuluculuk geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN