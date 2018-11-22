Ticari davalarda da arabuluculuk geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Adalet Bakanlığı, işçi alacak ve tazminatları ile işe iade talebiyle açılacak davalar için uygulanan arabuluculuk şartını ticari davalar için de getirmeye hazırlanıyor. Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuğa başvuruyu öncelik olarak belirleyen bakanlık, iş dünyasının faaliyetlerini güven içerisinde yürütebilmesine imkân vermeyi amaçlıyor. Düzenleme yaşama geçtiğinde ortalama 541 gün süren ticari davalar 1 haftada sonuçlanabilecek.Adalet Bakanlığı'nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuna göre bakanlık bünyesinde kurulan Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve adliyelerde kurulan arabuluculuk büroları çalışmalarını sürdürürken halen 108 arabuluculuk bürosu bulunuyor. 2017 yılında arabulucu siciline kayıtlı arabulucu sayısı 7 bin 818 iken bu sayı 2018 yılında 9 bin 360'a ulaştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önümüzdeki süreçte arabulucu sayısını daha da artıracaklarını belirtirken şubat ayında arabulucu sınavı açacaklarını bildirdi.