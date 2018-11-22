Yabancı yatırımcıya çağrı

MÜSİAD

BUGÜN NELER OLDU

MÜSİAD tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen EXPO Fuarı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla CNR Expo'da başladı. Bakan Varank, açılış töreninde yabancı yatırımcılara çağrıda bulunarak, "Gelin Uçtan Uca Yerlileşme Programı'nın parçası olun. Oldukça cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep beraber kazanalım. Kapımız tüm uluslararası yatırımcılara da açık. Ülkemizde yatırım yapan ve üreten her firma Türk firmalarından farksızdır" dedi.Ekimde Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin 190 ülke arasında 17 sıra sıçradığını belirten Varank, "43'üncü sıraya yükseldik. Yatırım yapmak isteyene ilave iş çıkartmıyor, bürokrasiyi azaltıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin zor bir ağustos ayını geride bıraktığını belirten Varank, "Hiçbir ekonomik dayanağı olmayan dış şoklar sebebiyle, döviz kurlarında dalgalanmalar yaşadık. Bu belirsizliklerin reel ekonomiye etkisini sınırlamak adına, çok hızlı ve sonuç odaklı tedbirler aldık. Attığımız adımların olumlu sonuçlarını da görmeye başladık. Ekim ayıyla birlikte, 12 aylık ihracatımız geçen seneye göre yüzde 8 artarak 167 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 145 milyar dolarını sanayi sektörümüz sırtladı" dedi.MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da MÜSİAD'ın pilot proje olduğunu belirterek, "Milli sermaye oluşturma ve sermayenin millileşmesi hareketinin 28 yıllık canlı bir kanıtıdır. Çünkü MÜSİAD, 'ben' ile değil 'biz' ile hareket eden ve beraberlik ruhunun her zaman kazanacağını savunan, dünyanın en yaygın sermaye örgütlerinden biridir. MÜSİAD, olgunluk çağını yaşayan bir sermaye platformudur" dedi.24 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak fuarda, BMC standında Kirpi, Amazon, ASELSAN'ın Alkan Havan Silah Sistemi'nin entegre edildiği Vuran araçları sergileniyor. ASELSAN, silah sistemleri, uydu haberleşme sistemleri, radar ve karıştırıcıların araların da yer aldığı bir dizi ürünüyle fuara katılıyor. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik standında deniz platformları, uydu sistemleri, kamikaze drone'lar tanıtılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) birçok ürününü sergiliyor.High Tech Port'da Türkiye'nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı (İDA) da burada görücüye çıktı. İnsansız olarak çalışabilen, üzerindeki oto pilot, otomatik rota konumlandırma ve dinamik konumlandırma sistemleriyle görev bilgisayarına yüklenilen rota üzerinde gidebilen İDA, Kayacı Savunma Sistemleri tarafından geliştirildi.