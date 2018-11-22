Yüksek maaşın yeni adresi bilişim

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nın son dönemde atılım yaptığı sektörlerden olan yazılım ve bilişim sektörleri son dönemde yüksek maaşların da adresi oldu. Bazı kritik sertifikaları alan genç yazılımcılar maaşlarını 10 bin dolara kadar çıkarabiliyor. Türkiye'deki genç neslin pratik zekası ile çağımızın teknolojilerinin örtüştüğünü belirten Morten/BT Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Kızıları, Halen ülkemizde 125 binden fazla kişinin istihdam edildiği Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü, 35 bin yeni istihdam daha sunabilecek bir kapasiteye sahip. Bilişimin her meslek ile iç içe geçmesi sonucunda sağlık, tarım, turizm ve perakende gibi diğer dallarda yeni iş olanakları oluştuğuna da dikkatinizi çekmek isterim" diyor. Kızıları, gençler bir eğitim merkezinden alacakları temel yazılım veya ağ teknolojileri eğitimi dünyanın her yerinde iş bulabilir diyor.