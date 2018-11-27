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Son dakika haber | Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber! İşsizlik fonu prim gelirleri yüzde 50'ye çıkarıldı
Son dakika: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işsizlik fonu prim gelirleri düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50'ye çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 27.11.2018 09:35Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 10:02
Resmi Gazete'de yayımlanan İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.