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Son dakika haber | Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber! fonu prim gelirleri yüzde 50'ye çıkarıldı

Son dakika: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren fonu prim gelirleri düzenlemesi 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50'ye çıkarıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 10:02
Son dakika haber | Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber! İşsizlik fonu prim gelirleri yüzde 50'ye çıkarıldı

'de yayımlanan Sigortası Fonu gelirlerinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

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Son dakika haber | Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber! İşsizlik fonu prim gelirleri yüzde 50'ye çıkarıldı
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