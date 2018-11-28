Artan göçler helal pazarını büyütüyor

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PAZAR büyüklüğü 4 trilyon doları aşan dünya helal pazarının 3 yılda 7 trilyon doları bulacağı öngörülüyor. Pazarın her geçen yıl büyüdüğüne dikkat çeken Dünya Helal Zirvesi'nin organizatörü Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) araştırmasına göre büyümede artan Müslüman nüfusu ve gelişen helal bilincinin yanı sıra savaşlar nedeniyle yaşanan göçler de etkili oluyor" dedi. Bu büyümenin helale olan talebi katladığını belirten Ete, dünyada bu pazar için ciddi bir yarış olduğuna dikkat çekti.Dünyada 400 civarında helal belgesi veren kuruluş olduğunu, ancak bunları akredite eden bir yapı olmadığı§nı belirten Ete, "Bu belgeleri veren kuruluşları denetleyecek olan Helal Akredetitasyon Kurumu (HAK) Türkiye'yi bir adım öne çıkararak helalin merkezi haline getirdi" dedi. Dünya Helal Pazarı'nda dair bilgiler veren Ete, İslami Finans'ın küresel öngörülen varlıklarındaki büyümeyi 2021'ye kadar 3.5 trilyon dolara çıkarmasının beklendiğini aktardı. Ete, şöyle konuştu: "2021'de gıda ve içecek sektörünün 1.9 İtrilyon doları geçmesi bekleniyor. Hali hazırda muhafazakar giyim 243, medya ve iletişim 189, turizm 151, ilaç ve kozmetik sektörü de 133 milyar dolar büyüklüğe sahip. Bu sektörlerin büyümesi göz önüne alındığında 2021'de helal ekonominin toplamda 7 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor."Ete, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya'nın da basın sponsorluğunda 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında 2018'de Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Dünya Helal Zirvesi 2018 ve zirve kapsamında yapılacak 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirvenin açılış konuşmasının dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam tarafından yapılacağını belirten Ete, "100'ün üzerinde uluslararası konuşmacının yer alacağı zirvede, turizmden finansa, kimya sektöründen ambalaj sanayisine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan helal konusunda 4 gün boyunca 11 ayrı başlıkta oturumlar olacak" diye konuştu.ULUSLARARASI katılımcı ülke sayısının her geçen gün arttığı İİ T Helal Expo'ya, bu yıl İspanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa, İngiltere, Tayland, Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 80'in üzerinde ülkenin temsilcilerinin katılacağını ifade eden Ete, yabancı katılımcıların toplamın yüzde 40'ına tekabül ettiğini söyledi. Fuarda Ticaret Bakanlığı'nın işbirliği ile profesyonel B2B programı da düzenleneceğini anlatan Ete, şöyle devam etti: "Fuar kapsamında yerli-yabancı 40 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Programla tüm dünyadan gelecek profesyonel satın almacılar ve fuar katılımcıları arasında ticari işbirliklerine vesile olup sektöre önemli katkılar sağlayacağız. Türkiye'nin helal ticaretin merkezi olduğuna inanıyoruz."