Bandırma-Tekirdağ arası Tren Ferry deneme seferi tamamlandı

Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından 2016 yılında ihale edilen, Bandırma-Tekirdağ arası tren ferry taşımacılığı yapacak Erdeniz Tren Feribotu'nun ilk test seferi ve Bandırma limanı oryantasyonu gerçekleştirildiği açıklandı. Negmar Denizcilik'e ait olan Erdeniz Tren Feribotu'nun gerekli ölçümlerin yapılması için ilk aşama olarak Bandırma Limanına yanaşmasını; TCDD Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bandırma Liman Başkanlığı yetkilileri, TCDD Liman Müdürlüğü ve taşımacılık işini üstlenen Negmar firması yöneticileri de izleyerek görkemli bir ana tanıklık ettiler. Feribot, gerekli test ve ölçümlerin başarılı şekilde tamamlanmasının ardından Bandırma Çelebi Limanı'ndan ayrıldı.



Bandırma-Tekirdağ arasından gerçekleştirilecek seferlerin önemi hakkında konuşan Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Bülent Şafak seferlerin Marmara ve Ege bölgesindeki sanayi kuruluşları için büyük bir avantaj sağlayacağını ifade etti.

TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK TREN FERİBOTU

"İhracat yapan firmalar mallarını çok daha hızlı ve güvenli şekilde Avrupa'ya ulaştıracak" diyen Şafak, geminin 60 vagon kapasitesi, 198 metrelik boyu 15 bin 195 grt'luk ölçüleriyle Türkiye'deki en büyün tren feribotu olma unvanına da sahip olduğunun da altını çizerek başarılı geçen test seferlerinin ardından kısa sürede seferleri başlatacağı bilgisini verdi.



Tekirdağ-Derince hattında 300 sefer yapıldı, sıra Bandırma-Tekirdağ hattında Anadolu'dan ve Ege'den gelen vagonların Marmara Denizi'ni tren feribotu ile geçip Avrupa'ya ulaşımını sağlamak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD tarafından 2016 yılında iki ferry taşımacılığı ihale edilmişti. İhaleyi, en ucuz ve tek geçerli teklif veren Negmar Denizcilik Bünyesindeki Erdeniz kazanmıştı. Bu ihalelerden biri de Anadolu'dan gerçekleştirilen taşımacılık olan Tekirdağ-Derince hattıydı. Bu hatta şu ana kadar 300 sefer gerçekleştirildi. İkinci ihale ise test seferleri henüz tamamlanan Bandırma-Tekirdağ taşımacılığı oldu. Bağlantı yolları ve yükleme rampalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen test seferlerini tamamlanan Erdeniz Tren Feribotunun önümüzdeki günlerde seferlerine başlaması bekleniyor.

