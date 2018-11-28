Elektrikli traktör için çalışmaya başladık

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, elektrikli traktör konusunda prototip çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi'nde konuşan Pakdemirli, tarımda daha fazla teknolojinin ve verimliliğin kullanılması gerektiğini söyledi. Çiftçinin en büyük girdi maliyetlerinden birinin mazot olduğuna dikkati çeken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazotla ilgili taleplerin ardı arkası kesilmiyor. Dünya bu kadar elektrikli araçları konuşurken, 'Neden elektrikli traktör olmasın' dedim. Hemen büyük üreticileri çağırdım ve bu elektrikli traktör konusuna, aslında Türkiye'de de çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen, çok da hazır olmadığımızı gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına başladık. Bunlara da devam ediyoruz" diye konuştu. Tarımda başarının anahtarının sulama olduğuna işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu: "Dünyada yeni konuşulan bir şeyden bahsedeceğim; yer altı barajları. Sulama ile ilgili baraj yaptığınız zaman, o işin kamulaştırması var, çevresel etki değerlendirmesi var, birçok konu var. Hakikaten işler de çok uzayabiliyor. Ama bir şekilde eğer yağmur sularını bir yerden besleyip, yer altında biriktirip, onu da bir şekilde ufak bentler yaparak çekmenin bir yolunu bulabiliyorsanız, bu yer altı barajlarının çok büyük katkısı var. Doğaya da tahribatı yok. Özellikle de barajı yaptığınızda barajda çok ciddi bir buharlaşma problemi oluyor ama burada buharlaşma problemi de olmuyor. Türkiye'de de az da olsa örnekleri olan bir konu. Bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."