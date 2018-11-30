Araç plaka sorgulaması nasıl yapılır?

Otomotiv sektöründeki gelişmeler, günümüz itibarıyla herkesin araç sahibi olmasına imkan tanıyor. Özellikle son yıllardaki araç sayısında meydana gelen artış, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler adına büyük bir avantajdır. Fakat herkesin sıfır olarak nitelendirilen fabrika çıkışlı araçlara sahip olması maddi açıdan zorlayıcıdır. Dolayısıyla bu durumda ikinci el araç alternatifleri devreye girer. Vatandaşlar tarafından, maddi yükümlülük adına rahatlatıcı nitelikte olan ikinci el araçların satın alma işleminden önce mutlaka gerekli kontrolleri yapılmalıdır.

Araç plakası nasıl sorgulanır?

Çeşitli yöntemler ile plaka sorgulama işlemi yapılabilir. SMS, e-Devlet, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve EGM bu yöntemlerin sorgulama kanallarıdır. Sorgulama neticesinde aracın hangi model olduğu, kasko durumu ve araç çalıntı mı değil mi tespiti yapılır.

SMS ile sorgulama

Bunun için "DETAY boşluk PLAKA" yazıp 5664'e SMS gönderin.

Parça bilgisi öğrenmek istiyorsanız atmanız gereken mesaj şu şekilde: "PARCA PLAKA" yazıp 5664'e e-SMS gönderin.

E-devlet ile sorgulama

E-Devlet aracılığıyla sorgulama yapmak için turkiye.gov.tr adresine girilir ve ardından e-Devlet sistemine giriş yapılır. E-Devlet sistemine en sık tercih edilen yöntem olan e-devlet şifresinin yanı sıra mobil imza, TC kimlik kartı ya da internet bankacılığı gibi yöntemler ile de gririlmesi mümkündür.

Sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna araç plaka sorgulama yazın.