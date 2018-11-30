“Cari açığı kapatmanın yolu atıktan geçiyor”

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Malatya'da şehir çöpünden enerji elde eden santral kuran ve Afyon'da yeni bir atıktan enerji santrali kurmaya hazırlanan Mimsan Grup CEO'su Hacı Ahmet İlhan, "Enerjide bağımlılık önlenebilir. Bunun çaresi yerli, bize ait kaynaklara yoğunlaşmaktır. Kendi enerjisini üretebilen bir ülkeye kimse operasyon çekemez. Yerli teknoloji firmaları olarak ekonomik kurtuluş savaşında görev almaya hazırız" dedi. Hacı Ahmet İlhan, atıkların enerjiye dönüştürülmesinin cari açığın kapatılmasına 5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını, bunun 1 milyar dolarlık kısmının çöplerin değerlendirilmesinden geleceğini de belirtti. Biyokütle enerjisinin yerli ve milli bir kaynak olduğu için cari açık sorununun azaltılmasına da ciddi katkılar yapacağına dikkat çeken Mimsan CEO'su Hacı Ahmet İlhan, şunları söyledi:"Enerjide dışa bağımlılık Türkiye'yi operasyonlara açık hale getiriyor. Yerli teknoloji firmaları olarak ekonomik kurtuluş savaşında rol almaya hazırız. Biyokütle enerjisi yerli ve milli bir kaynak olduğu için cari açık sorunun azaltılmasına da ciddi katkılar yapacaktır. Cari açığa katlanmak zorunda değiliz. Çare, yerli firmaların yerli enerji teknolojisi ile yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması."Türkiye'nin bir başka atık kaynağı, proses atıkları. Mimsan, proses atıklarını enerji kaynağı olarak kullanan santraller de kurdu. Hacı Ahmet İlhan bu konuda, "Ayçiçek kabuğundan, çay çöpünden elektrik üreten, ısı üreten iki santralimiz Amasya'da ve Adana'da çalışıyor, ülkemize katkı veriyor" dedi.Ahmet İlhan, Türkiye'nin atıktan elektrik enerjisinde 5 milyar dolarlık potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. İlhan şunları söylüyor: "Ülkemizde yılda 200 milyon ton atık ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Bu rakamın tamamının enerji olarak değerlendirilmesi durumunda üretilecek elektriğin yılda 100 milyar kWh'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Bu atığın yarısının değerlendirmeye alınabileceğini düşünsek bile, atıktan yılda 5 milyar dolarlık katma değer elde etmek mümkün."Hacı Ahmet İlhan, atıktan elde edilecek enerjinin 1 milyar dolarlık kısmının çöplerin değerlendirilmesinden geleceğini belirtti. Biyokütle santrallerinin bir başka atık kaynağı, şehir çöpleri. Hollanda daha 1902 yılında şehir çöplerini yakarak şehir ısıtması yapmıştı. Türkiye, şehir çöplerini yakmaya, Mimsan'ın Malatya'da kurduğu santralle başladı. Mimsan'ın Malatya'da kurduğu santral, 40 bin evin aydınlatmasını sağlayacak kadar elektrik üretiyor. Hacı Ahmet İlhan, bu santralle ilgili şunları söyledi: "Hollandalıların 1902 yılında yaptığı işi 116 yıl sonra ilk kez biz gerçekleştirdik. Malatya Belediyesi ile gerçekleştirdik. Çöpten enerji konusu ülkemizin 15 yıldır gündeminde. Güzel mesafeler de alındı. Ancak büyük oranda çöp gazı, çürütme, metan gazı üretme yollarıyla enerji elde edildi. Bunun güzel örnekleri var."Biyokütleden enerji üretimi şu anda devlet tarafından YEKDEM kapsamında, çok özel bir fiyat stratejisiyle destekleniyor. Mevcut destekleme programı, biyokütle yatırımcılarının MW başına 133 dolar gelir elde etmesini sağlıyor. Yerli ekipman teşviki kapsamında, kazan grubu için MW başına 8 dolar destek de veriliyor. Her bir ekipmanın yerli firmalardan tedarik edilmesi ile toplam destek 165 dolara kadar çıkabiliyor. Hacı Ahmet İlhan, bu teşvik uygulamasının atıklardan enerji santrallerini çok kârlı yatırım haline getirdiğini belirterek, "Yatırımlar kendisini 3-5 yılda amorti edebiliyor. Mimsan Grup olarak, milli firma kimliğimizle, yerli ekipman desteğinin gerektirdiği şartları başarıyla sağlıyoruz" dedi. İlhan, "Yatırımlar bizim fiyatlarımızla kendini 3-5 yılda, Avrupalılar'ınkiyle 7-15 yıl arasında amorti ediyor" dedi.