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Dünya devi BBVA’ya Türk CEO

Giriş Tarihi: 30.11.2018
Dünya devi banka BBVA’ya Türk CEO
Türk bankacılık tarihinde bir ilk gerçekleşti. Dünyanın en büyük bankalarından BBVA'nın başına Türk CEO getirildi. 2012-2017 yıllarında Garanti Bankası'nda genel müdür yardımcılığı yapan, 2017'de ABD'deki BBVA Compass'ın CEO'su ve ülke müdürü olan Onur Genç, üst düzey yönetim kadrosu değişikliğiyle BBVA Grup CEO'su olarak atandı. Genç'in 31 Aralık'ta koltuğu devralacağı Carlos Torres Vila, Onur Genç'in atanmasını şu sözlerle değerlendirdi: "Onur Genç, Garanti Bankası'nda imza attığı başarıların ardından, ABD'deki operasyonlarımıza da son derece olumlu katkılarda bulundu ve şimdi bu katkısı tüm gruba yayılacak. BBVA Yönetim Kurulu, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumumuzun tüm paydaşları için değer yaratarak stratejimizi ilerletmek ve halen yürütmekte olduğumuz dönüşüm programını tüm dünyadaki operasyonlarımızda daha da ileriye götürmek için en ideal CEO olarak Onur Genç'i seçti."
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Dünya devi banka BBVA’ya Türk CEO
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