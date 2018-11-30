Wee Baby’den Ar-Ge’ye 14 milyon TL yatırım

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Anne bebek sektörünün en önemli yerli üreticilerinden Wee Baby, teknolojik alt yapısına yaptığı 14 milyon TL yatırım ile ürün gamını yenilemeye devam ediyor. 2018 yılında inovatif atılımlarla üretimini hızlandıran Wee Baby, yılı yüzde 20 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor Biberon ve emzikte Türkiye pazar lideri olan sektörün en büyük yerli üreticisi Wee Baby, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Sakarya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yıllık 50 milyon adetlik üretim kapasiteli tesisinde teknolojik alt yapısını güçlendirmek için 14 milyon TL'lik yatırım yapan Wee Baby, 2018 yılını yüzde 20 oranında bir büyümeyle tamamlamayı hedefliyor.Anne bebek sektörünün büyümeye devam ettiğini ifade eden Wee Baby Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu; "Türkiye'de her yıl 1,3 milyon bebek dünyaya geliyor. Nüfusun yaklaşık 4 milyonunun 0-3 yaş grubunda yer aldığını göz önünde bulundurduğumuzda sektörün önemli bir potansiyel taşıdığını söyleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullara rağmen ülkemizin ekonomisine güvenimiz tam ve üretimimize ara vermeden devam ediyoruz. Değişen sağlık standartları, yükselen kalite esasları ve bilinçli tüketici gibi parametreleri göz önüne alarak ürünlerimizi çeşitlendiriyor ve annelerin beklentilerini karşılıyoruz. Hemen hemen tüm sektörler için zorlu bir yıl olmasına rağmen, 2018 yılını yüzde 20 büyüme ve 120 milyon TL'lik ciro ile kapatmayı öngörüyoruz. Tahminler 2019 yılının kolay bir yıl olmayacağını söylüyor, bizler de planlamalarımızı ve fizibilite çalışmalarımızı aynı oranda büyümeyi sürdürme üzerine kurguladık. 2019 yılında yüzde 20 büyüme ile 145 milyon TL'lik ciro hedefliyoruz" dedi.