İstanbul mega aktarma merkezi olacak

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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nın Türk havacılık sektörünün gelişiminde lokomotif görevi üstleneceğini ve sunduğu kapasite imkânlarıyla mega bir aktarma merkezi olacağını söyledi. Ticari uçuşların yapıldığı bir aylık süreçte THY'nin 36 binin üzerinde yolcu taşıdığı bilgisini veren Aycı, "Türkiye'de son 15 yılda havalimanı sayısı 26'dan 56'ya, sektör cirosu 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara, uçak sayısı 162'den 517'ye ve yolcu sayısı 30 milyondan 138 milyona çıktı. Türkiye, yeni havalimanının etkisiyle de 2023 itibarıyla 700 uçağa sahip olacak. Yolcu sayısı ise 1.7 kat artacak" dedi. Havalimanının küresel lojistik şirketlerinin de dikkatini çektiğini ifade eden Aycı, bölgesel kargo aktarmada önemli bir rol oynayacağını söyledi.Türkiye'nin 2032'de yolcu sayısı bakımından dünyada 9'uncu sıraya yükselmesinin beklendiğini vurgulayan Aycı, "İstanbul Havalimanı, Türkiye ekonomisinin büyümesinde en önemli itici güçlerinden biri olacak. 2025'te Türkiye'ye, GSYİH'nin yüzde 4.9'una tekabül eden yaklaşık 73 milyar lira katma değer ile katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, havalimanının an itibarıyla 36 bin kişiye istihdam sağladığını, bu rakamın önümüzdeki aylarda 120 bine çıkacağını kaydederek, "İstanbul Havalimanı'nın tüm fazları devreye girdiğinde de 225 bin, dolaylı olarak ise yaklaşık 1.5 milyon kişiye istihdam sağlayacak" diye konuştu.