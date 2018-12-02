Varlık Barışı’nda süre 6 ay uzatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Yurtdışındakipara, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren Varlık Barışı uygulamasında süre 6 ay uzatıldı. Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurtdışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin en geç mayıs sonuna kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, mayıs sonuna kadar vergi dairelerine beyan edilebilecek.