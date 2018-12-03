Bakan açıkladı! 10 yılda yüzde 63 arttı...

Kadının işgücüne katılımını, ekonomik kalkınma için önemli gördüklerini belirten Bakan Selçuk, kadınların işgücüne katılım oranının da yüzde 34'e yükseldiğini ve hedefin 2023'e kadar bu oranı yüzde 41'e çıkarmak olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:



"2018 yılı Temmuz ayı itibariyle ülkemizde istihdam edilen kadın sayısı 9 milyon 121 bine çıktı.



Kadın istihdam oranı, yüzde 29.7'ye, kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34.7'ye yükseldi.



Türkiye olarak, İslam ülkelerinde ailenin ve kadının statüsünün güçlendirilmesi ve kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almaları için çalışıyoruz. Kadınlarımızın yüzde 97'sinin doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlandığını ve bebeklerini hastane ortamında dünyaya getirdiklerini gururla ifade edebiliriz. Bebek ölüm oranları son 5 yıl içinde yüzde 24 oranında azalmıştır."



Kadınların karar alma mekanizmalarından bulunmasının kadın bakış açısının politikalara yansıması açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, son 16 yılda parlamentodaki kadın milletvekili oranın yüzde 4.4'den yüzde 17.45'e yükseldiğini ve ayrıca uzmanlık gerektiren mesleklerde kadın oranının yüzde 33 bandının çok üstünde olduğunu belirtti.

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