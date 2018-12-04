HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Ateşkesin adı bile yetti

adı bile yetti

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Ateşkesin adı bile yetti
Çın ile ABD'nin G20 Zirvesi'nde ticaret savaşına bir süre ara vereceği haberi bile piyasaları coşturmaya yetti. Asya'da borsalar yüzde 2.5 yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'den ithal ettiği otomobillere uyguladığı yüzde 40 oranındaki gümrük tarifesini azaltmayı ve kaldırmayı kabul ettiğini de açıkladı. 90 gün süreyle yeni gümrük vergisi artışına gidilmemesi demir-çelik, tarım gibi bazı sektörlerde şirketlerin hisselerini de yukarı çekti. En çok etkilenen sektörlerden biri de madencilik oldu. Madencilik devi Rio Tinto'nun hisseleri yüzde 2.3 değer kazandı. Tarımda da soya fasulyesi fiyatları dün yüzde 2 oranında arttı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ateşkesin adı bile yetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN