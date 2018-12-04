Ateşkesin adı bile yetti

BUGÜN NELER OLDU

Çın ile ABD'nin G20 Zirvesi'nde ticaret savaşına bir süre ara vereceği haberi bile piyasaları coşturmaya yetti. Asya'da borsalar yüzde 2.5 yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'den ithal ettiği otomobillere uyguladığı yüzde 40 oranındaki gümrük tarifesini azaltmayı ve kaldırmayı kabul ettiğini de açıkladı. 90 gün süreyle yeni gümrük vergisi artışına gidilmemesi demir-çelik, tarım gibi bazı sektörlerde şirketlerin hisselerini de yukarı çekti. En çok etkilenen sektörlerden biri de madencilik oldu. Madencilik devi Rio Tinto'nun hisseleri yüzde 2.3 değer kazandı. Tarımda da soya fasulyesi fiyatları dün yüzde 2 oranında arttı.