YEP hedefini yakalayacağız

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda düşüşün güçlü şekilde başladığını ve bu eğilimin süreceğini söyledi.Sosyal medya hesabı üzerinden kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Albayrak, Tüketici Fiyat Endeksi'nin kasımda bir önceki aya göre yüzde 1.44 düştüğünü söyledi.Albayrak, üretici fiyatlarında da yüzde 2.53 düşüş gerçekleştiğini ifade etti. Albayrak, "Çekirdek enflasyon yüzde 24.34'ten 20.72'ye geriledi. Bu tablo, enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.Dengelenme sürecinin etkisini aralık ayında da göstereceğine işaret eden Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz. 2019'da özellikle Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin sağladığı güçlü koordinasyonla tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız" mesajını verdi.YEP'te 2018 enflasyon hedefi yüzde 20.8 seviyesinde bulunuyor.Kasım rakamlarının, atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarısını ortaya koyduğuna işaret eden Albayrak, dengelenme sürecinin kur ve faizlerden sonra enflasyonda da etkisini göstermeye başladığını vurguladı. Albayrak, fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikasındaki güçlü duruşla desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.