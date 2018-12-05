Anadolu buğdayı Japonya'yı fethetti!

Dünyanın en kalitelileri arasında gösterilen Anadolu'nun durum buğdayı, Japonların sofralarına lezzet katıyor.

"OLDUKÇA KATMA DEĞERLİ BİR ÜRÜN"

Japon makarna üreticisi Nisshin Seifun, Ankara'daki tesisinde ürettiği makarnaları, başkent Tokyo başta olmak üzere tüm Japonya'ya ihraç ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada üretilen yıllık 18 bin ton makarnanın Japonya'ya ihraç edildiğini belirterek, "Normal şartlarda Türkiye'nin makarna ihracatında ton başına fiyat, 400-450 dolar civarında ama bu makarnayı 800-850 dolara ihraç ettiklerini ifade ettiler, bu açıdan da oldukça katma değerli bir ürün." dedi.

Nisshin Seifun Türkiye'nin, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ASO 1. OSB) fabrikasını ziyaret eden Bakan Varank, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Takashi Kamijo'dan şirket ve Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Üst düzey hijyen önlemlerinin alındığı fabrikayı gezen Varank, makarna üretimine ilişkin incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Varank, söz konusu firmanın Türkiye'deki yatırımlarından Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japon firmalarıyla bir araya geldiğinde haberdar olduğunu söyledi.

"YILDA 18 BİN TON MAKARNA, JAPONYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR"

Varank, Nisshin Seifun'un Japonya'nın en büyük makarna üreticilerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Firma burada, dünyadaki en yüksek standartlı fabrikasını kurmuş. Burada üretilen yıllık 18 bin ton makarna, Japonya'ya ihraç ediliyor. Fabrikanın en önemli özelliklerinden biri Türkiye'deki durum buğdayını kullanıyor olmaları, kendi ifadeleriyle 'Dünyanın en kaliteli buğdaylarından bir tanesi'. Türkiye'de üretilen durum buğdayını alıp burada makarna haline getirip Japonya'ya ihraç ediyorlar. Normal şartlarda Türkiye'nin makarna ihracatında ton başına fiyat, 400-450 dolar civarında ama bu makarnayı 800-850 dolara ihraç ettiklerini ifade ettiler, bu açıdan da oldukça katma değerli bir ürün."

Nisshin Seifun Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Takashi Kamijo da firmalarının Japonya'da makarna pazarında yüzde 40'lık bir paya sahip olduğunu ve üretimlerinin üçte birinin Türkiye'deki fabrikadan sağlandığını aktardı.

Türkiye'de ürettikleri makarnaların yüzde 100'e yakınını Japonya'ya ihraç ettiklerini belirten Kamijo, şirketin geçen yıl 17 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kamijo, Türkiye, ABD ve Japonya olmak üzere dünyada üç ülkede üretim merkezlerinin bulunduğunu dile getirerek, Türkiye'deki yatırımlarını büyütmeyi ve makarna üretiminin yanı sıra makarna sosu üretimini de gerçekleştirmeyi düşündüklerini aktardı.Varank, daha sonra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik iş birliği, ASO'nun uygulama ortaklığıyla inşa edilen ve 11 Aralık'ta açılması planlanan Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'ni gezdi.