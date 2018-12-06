Aydın, AA muhabirine, Türkiye'nin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığını söyledi.

81 İl İçin İçme Suyu Eylem Planı hazırladıklarını ifade eden Aydın, "Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz." diye konuştu.

Başkenti içme suyu noktasında rahatlatacak Ankara İçme Suyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi ile kente memba kalitesinde su sağlanacağını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Gerede Tüneli'nde son 190 metre kaldı. Gerede Tüneli'nin tamamlanmasıyla Ankara'nın 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Ülkemizin en uzun içme suyu tüneliyle 226 milyon metreküp içme ve kullanma suyu, Çamlıdere Barajı'na enerji tüketmeden aktarılacak. Gerede Tüneli, Ankara için son derece önemli bir projedir."

3 MİLYON KİŞİYE İÇME SUYU

Aydın, Ankara'nın mevcut içme suyu ihtiyacının Çubuk 2, Kurtboğazı, Çamlıdere, Akyar, Eğrekkaya, Kavşakkaya barajları, isale hatları ve İvedik Arıtma Tesisi'nden sağlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Gerede sisteminin tamamlanmasıyla 3 milyon kişiye memba suyu kalitesinde içme suyu sağlanacak. 5 Aralık itibarıyla toplam uzunluğu 31 bin 592 metre olan 4,5 metre çapındaki tünelin 190 metresi kalmış oldu."