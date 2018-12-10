Kur atağına rağmen şirketler dimdik

BUGÜN NELER OLDU

Ağustos ayındaki kur saldırısı ile yaratılmaya çalışılan algı operasyonu, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle çökerken, şirketler üzerinde yaratılmak istenen tahribatta da istenen sonuç alınamadı. Döviz açığı olan şirketlerin kur risklerini hedge etmek için Merkez Bankası'nın ve hükümetin yaptığı hamleler sonuç verdi.Dolar kurunun 7.24 TL ile tarihi zirveyi gördüğü, euronun da 8 lirayı aştığı yılın üçüncü çeyreğinde, Borsa İstanbul'da işlem gören sanayi şirketlerinin 9 aylık kârı yüzde 15 artarak 21.4 milyar liraya ulaştı. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü BIST-30'daki şirketlerin kârı ise yüzde 24 artarak 58 milyarı geçti. BIST-100'deki şirketlerin kârı da yüzde 13.6 artışla 65 milyar lirayı geçti. Borsadaki şirketlerin toplam satış geliri yüzde 33 artarak 803.5 milyar liraya ulaşırken, sanayi şirketlerinin satış hacmi de yüzde 37 artarak 300 milyara ulaştı.