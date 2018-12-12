Otelci yerliye sırtını döndü

BUGÜN NELER OLDU

2016 ve 2017'de yaşanan terör saldırıları ve siyasi çalkantılar nedeniyle dış pazarda daralma yaşayan, bunun etkisiyle de iç pazara yoğunlaşan otelciler 2018'de turist sayısında yaşanan rekor artışla yerli turiste sırtını döndü. 2017'de iç pazar kapasitesini yüzde 30'lara kadar çıkaran oteller, 2019'da yerli için payını yüzde 10'a kadar düşürdü. Oda fiyatlarında Antalya'da yüzde 80, Ege'de yüzde 45'leri bulan fiyat artışları yerli turisti isyan ettirdi. Artan fiyatlar nedeniyle yerli turistin mutsuz olduğunu belirten Etstur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, "Fiyat artışları nedeniyle misafirlerimiz şikâyet ediyor. Acenteler müeyyideyi koyan değil uygulayan taraflardır. Biz otel ile misafir arasında köprü görevi görüyoruz. Fiyatları artıran oteller, bizden kaynaklanmıyor" dedi. Kurda yüzde 40'lık artış yaşanırken otellerde kurdan bağımsız bir fiyat artışı olduğunu aktaran Özbek, "Antalya'da yüzde 60 ila 80, Ege'de yüzde 30 ila 45 arasında fiyat artışları gözlüyoruz. Bunun neden kaynaklandığını misafirlerimize izah edemiyoruz" diye konuştu.Otellerin yurtdışı satışlarında fiyatlarını yüzde 10 oranında artırdığını anlatan Özbek, "Yani 100 dolarlık otel 110 dolar oldu. Yabancı için büyük bir oran değil. Ancak yerli için TL bazında ele aldığımızda geçen yıl 350 lira olan otel kur etkisiyle 500 liraya çıktı. Buna bir de ilave zamlar yapıldığında 700- 800 lirayı buluyor" şeklinde konuştu. Fiyatların hizmet- kalite dengesinde memnuniyetsizliği artıracağını anlatan Özbek, şöyle devam etti: "Otelciler X otelin fiyatı ne, benim fiyatım da şu kadar üzerinde olsun mantığı ile hareket ederek fiyat belirliyor. Bunun fiyatların iç pazarda satıp satmayacağına bakmıyor. Oysa iç pazarın güçlü olması gerekiyor. 2016- 2017'de gördük. Yerli turist otelciye can simidi oldu. Dünyanın her yerinde yerli turiste minimum yüzde 15 pay ayrılır. İç pazar güçlü olursa dış pazara bu direnç mekanizmasını artırır, yeri geldiğinde daha az taviz vermesini sağlar."