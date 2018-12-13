Turkcell’den 850 milyonluk Fintur satışı

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Yurtdışı operasyonlarda hizmet vermesi için kurulan Turkcell'in iştiraki Fintur'da hisseler devrediliyor. Turkcell, Fintur Holdings BV'de sahip olduğu yüzde 41.45 hissesini, yaklaşık 350 milyon euro bedelle Sonera Holding BV'ye devredecek. Satışın bedelinin, yaklaşık 350 milyon euro olmasının öngörüldüğü aktarılan KAP açıklamasında, "Hisse devrinin, Fintur'un bağlı ortaklığı Kcell'in Kazakhtelecom'a devri ve diğer yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanması ve nihai işlem bedelinin ilgili düzeltmeler sonrasında netleşmesi beklenmektedir" denildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şirketin dijital servislere odaklanma ve güçlü bilanço stratejileri doğrultusunda attıkları önemli bir adımı duyurduklarını belirtti.Üzerinde bir yılı aşkın süredir çalışılan hisse devri için öncelikle Kcell'in Fintur tarafından satışının gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran Terzioğlu, şunları kaydetti: "Ocak 2019'da tamamlanması öngörülen bu işlem neticesinde, beklenen nakit girişi ile döviz açık pozisyonumuz da pozitife dönmüş olacak. Kapanış günü kurları ve taşınan değerlere bağlı olmak üzere, bu işlemin kârlılığımıza yaklaşık 850 milyon lira katkıda bulunmasını bekliyoruz. Yaratılan bu kaynakla dijital ve büyüme odağımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dünyanın dijital operatörü olma vizyonumuzun arkasında markamız, teknolojimiz, servis portföyümüz, insan kaynağımızla beraber, daha da güçlenen bilançomuz yer alacak."