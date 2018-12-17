HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Albayrak duyurdu! Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi

Bakan Albayrak duyurdu! Kasım ayında 7,6 milyar

Hazine ve Maliye Bakanı kişisel Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar . Haziran’da gerçekleşen seçimlere rağmen, bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı / oranı hedefimizi yakalayacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 17.12.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 16:17
Bakan Albayrak duyurdu! Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi. Haziran'da gerçekleşen seçimlere rağmen, bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı / Milli Gelir oranı hedefimizi yakalayacağız." dedi.

Altın ve dövize yatırım haftası

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak duyurdu! Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN