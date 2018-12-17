Bakan Albayrak duyurdu! Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi. Haziran'da gerçekleşen seçimlere rağmen, bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı / Milli Gelir oranı hedefimizi yakalayacağız." dedi.

Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi.



Haziran'da gerçekleşen seçimlere rağmen, bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı / Milli Gelir oranı hedefimizi yakalayacağız. pic.twitter.com/aLD3h3miam — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 17 Aralık 2018