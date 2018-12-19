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Başkan Erdoğan imzaladı! Ücretsiz olacak...

Yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanmasına ilişkin düzenleme 'de yayımlandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 10:24
Başkan Erdoğan imzaladı! Ücretsiz olacak...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le, hastanelerde staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

ÜCRET ÖDEMEDEN YARARLANILACAK

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile ilgili mevzuat gereğince yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlandırılacak.

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Başkan Erdoğan imzaladı! Ücretsiz olacak...
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