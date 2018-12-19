Sompo Japan Sigorta CEO’su Recai Dalaş, Grubun Dünya Perakende Operasyonlarının Başına Getirildi

32 ülkede faaliyet gösteren uluslararası sigorta grubu Sompo Japan Nipponkoa, 30 milyar Dolar'ı aşan toplam prim üretimi, 76.000'den fazla çalışanı ve 28 milyondan fazla müşterisi ile Japonya'nın ve dünyanın sayılı sigorta grupları arasında yer alıyor.

2010 yılında Fiba Sigorta'yı satın alarak Türkiye pazarına giren grup, Sompo Japan Sigorta'nın gösterdiği sürdürülebilir büyüme ve kârlılık performansını gözeterek dünya genelindeki perakende operasyonlarını Sompo Japan Sigorta Türkiye CEO'su Recai Dalaş'a bağlama kararı aldı. Bu kapsamda, Sompo Japan Sigorta'nın kurucu CEO'su Recai Dalaş, grubun Japonya dışındaki dünya perakende operasyonlarından ve tüm ülkelerden sorumlu olarak Platformun CEO'luğunu üstlenecek. Bu arada Dalaş, mevcut Türkiye CEO'su görevini sürdürecek.