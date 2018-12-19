Son dakika: Dolar bugün ne kadar? Piyasalarda son durum euro ve dolar fiyatları 19 Aralık

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar yeni yılın gelmesi ile birlikte kurun hangi seviyede kalacağını merakla bekliyorlar. Geçtiğimiz aylarda dış mihrakların Türkiye ekonomisi üzerine gerçekleştirmeye çalıştıkları oyuna devletimiz ve milletimiz el ele vererek sert bir yanıt vermiş ve piyasaların normale dönmesini sağlamıştı. Bu olayların yaşanmasının ardından kademeli bir şekilde düşüşüne devam eden kur, yeni yılda bu halini sürdürmesi tahmin ediliyor. Özellikle uzmanların tahminleri doğrultusunda doların 5.50'nin altında kalması durumunda yeni yılda 5 seviyesinin altına ineceğini ön görüyorlar. Peki 19 Aralık dolar fiyatları ne kadar? Euro dolar alış satış fiyatı...