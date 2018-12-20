Eski Nissan Başkanı Ghosn serbest kalabilir

2011'den sonra 5 yıl süreyle gelirini toplamda 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği suçlamasıyla 19 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Nissan Motor'un eski başkanı Carlos Ghosn'un serbest kalabileceği belirtildi. Tokyo Bölge Mahkemesi'nin, savcıların Ghosn'un gözaltı süresinin uzatılmasına yönelik talebini reddettiği öğrenilirken, Ghosn'un yardımcısı Greg Kelly için de aynı kararın alındığı vurgulandı. İkilinin avukatlarının serbest bırakılma talebinin kabul edilmesi durumunda, Ghosn ve Kelly kefaletle serbest bırakılabilir.

Öte yandan yargı kaynakları, Tokyo Bölgesi Kamu Savcılığı Ofisi'nin gözaltı süresi uzatma talebinin mahkemece reddedilmesini "çok nadir görülen bir durum" olarak niteliyor.

19 KASIM'DAN BERİ TUTUKLU

Ghosn 19 Kasım'da tutuklanmış, Yardımcısı Greg Kelly de Ghosn'un hemen ardından gözaltına alınmıştı. Gelirini 5 yıl süreyle düşük göstermekle suçlanan Ghosn'a yönelik soruşturma, 2016'dan 2018'e dek şirketin menkul kıymet raporlarını tahrif ettiği şüphesiyle genişletilmişti.