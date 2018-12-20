Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 555 milyon euroluk kira sertifikası ihracı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca bugün 555.08 milyon euro tutarında 24 Aralık 2018 valörlü, 21 Aralık 2020 itfa tarihli ve TRD211220F19 ISIN kodlu kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir" denildi.

Hazine dün yaptığı açıklamada ilgili ihracın döviz cinsi/endeksli kredilere ilişkin yapılan düzenlemeler sonucunda, bankaların döviz cinsi varlık yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçi piyasada gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Vadesi 728 gün, altı ayda bir kira ödemeli tahvilde altı aylık dönemsel kira oranı ise yüzde 1.55 olarak belirlenmişti.