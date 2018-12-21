Eski Nissan Başkanı Ghosn’a kötü haber

Gelirini düşük göstererek vergi kaçırdığı iddia edilen eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn'un tutukluluk süresinin "güven ihlali" gerekçesiyle yeniden uzatıldığı öğrenildi. Ghosn'un avukatlarının kefaletle serbest bırakma talebinde bulunmaya hazırlandığı bir dönemde gelen karar, kamuoyunda şaşkınlığa sebep oldu.

Öte yandan savcıların, Ghosn'un, yatırım bankası Lehmann Brothers'ın batmasıyla 2008'de başlayan ekonomik kriz döneminde Nissan'ı 16 milyon doları aşan bir yatırım kaybına uğrattığı iddialarını soruşturduğu kaydedildi.

SÜRPRİZ KARAR

19 Kasım'da, Yardımcısı Greg Kelly ile birlikte gözaltına alınan Ghosn, gelirini 5 yıl süreyle düşük göstermekle suçlanmış, soruşturma, 2016'dan 2018'e dek şirketin menkul kıymet raporlarını tahrif ettiği şüphesiyle genişletilmişti. Tokyo Bölge Mahkemesi, Perşembe günü savcıların Ghosn'un gözaltı süresinin uzatılmasına yönelik talebini reddetmiş, "Çok nadir görülen bir durum" olarak nitelendirilen karar, Ghosn'un Cuma sabahı erken saatlerde serbest bırakılacağı beklentisine neden olmuştu.