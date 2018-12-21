"İçi ve dışı kırmızı elma" tescillendi

Posof Belediyesi ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığı tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan ve sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen içi de dışı gibi kırmızı olan elma için başlatılan tescil çalışmaları sonuçlandı. ATSO Toplantı Salonunda tescil çalışmalarının olumlu sonuçlanması dolayısıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan'ın çiçek balından sonra ikinci ürününün tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.