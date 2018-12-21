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"İçi ve dışı kırmızı " tescillendi

Sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen ve son yıllarda üretim sahası giderek azalan, içi de dışı gibi kırmızı olan elmanın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 10:09
İçi ve dışı kırmızı elma tescillendi

Posof Belediyesi ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığı tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan ve sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen içi de dışı gibi kırmızı olan için başlatılan tescil çalışmaları sonuçlandı. ATSO Toplantı Salonunda tescil çalışmalarının olumlu sonuçlanması dolayısıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan'ın çiçek balından sonra ikinci ürününün tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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"İçi ve dışı kırmızı elma" tescillendi
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