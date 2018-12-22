Türkiye küllerinden yeniden doğdu

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kendine güvenip, iş dünyasının önünü açtıkça bölgesinde gücü ve itibarı artan bir ülke haline geldiğini belirtti. Erdoğan, "Türkiye son 16 yılda, yıllık ortalama 5.7 büyüdü. Satın alma paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi haline geldi. Tesis ettiğimiz ve gözümüz gibi koruduğumuz istikrar ve güven ortamı sayesinde Türkiye, adeta küllerinden yeniden doğmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu

CARİ DENGE İYİLEŞTİ

Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur-faiz-enflasyon merkezli dalgalanmayı birilerinin milletin moralini bozmak, umudunu kırmak için kullandığını belirten Erdoğan, "Halbuki sadece ekimde açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda, önceki yıllardan çok daha olumlu bir orana ulaştığımızı görüyoruz" diye konuştu. Cari işlemler dengesinde ciddi bir iyileşme yaşandığını vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin kur dalgalanmasının olduğu döneminde gerilediğini hatırlatarak, "130 milyar dolara kadar çıkmıştı. Şimdi yeniden 92.5 milyar dolara ulaştık. Çıktığımız zirveyi yakalamak ve aşmak zorundayız" dedi.



BORÇLULUK DÜŞÜK

Kamu borç stokunun sürdürülebilirliği konusunda piyasalarda en ufak şüphe olmadığını dile getiren Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Hanehalkı borcunun milli gelire oranı Türkiye'de yüzde 16. Bu oran diğer ülkelere göre düşük. Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız."



ALTI BAKAN KATILDI

Ödül törenine Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan katıldı.



THY BİRİNCI OLDU

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'na göre Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 firmaya ödül verildi. 2017 rakamlarına göre yapılan sıralamada THY Türkiye genelinde birinci oldu. Onu SunExpress ve Pegasus takip etti.



İŞTE İLK 10 ŞİRKET

1- THY

2- SUNEXPRESS

3- PEGASUS EKOL

4- LOJISTIK

5- GAP İNŞAAT

6- TAV

7- NETLOG

8- LOJISTIK

9- ATLAS

10- JET



500 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ UNUTMAYIN

İhracatçılara "Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz" diye seslenen Erdoğan, "Önümüzde 500 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu unutmayalım. 174 ayrı ülkeye ihracat gerçekleştiren 36 bin 630 firmayı tebrik ediyorum" dedi. Erdoğan, vesayetten darbe girişimine kadar her türlü sınavı, milletle yürek yüreğe aştıklarını da söyledi.



Gülle, Başkan Erdoğan'a annesi Tenzile Hanım'ın da olduğu bir resim takdim etti. Erdoğan, annesinin resmini öptü.



GÜLLE: DURMAK YOK RİSK ALIP KOŞACAĞIZ

"Türkiye'nin büyümesi, istihdamı, katma değeri biz ihracatçılara emanet" diyen TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle konuştu: "Bizlerin hedefi, dış ticaret fazlası veren Türkiye. Bu anlamda hem mal hem de hizmet ihracatında, hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Mal ihracatımızı kayıt altına alma konusunda sistemimiz oturmuş durumda. Bu sistemi, hizmet ihracatımız ve transit ticaret için de oluşturmamız gerekiyor." İhracatçıların küçük adımlarla devam etme ve yürüme lüksü olmadığını belirten Gülle, "Durmak yok, risk alarak koşacağız. Biz koşarak atılım yapmak zorundayız" dedi.



HİZMET İHRACATINDA İLK 20'YE GİREBİLİRİZ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin küresel arenada mal ticaretinde olduğu kadar hizmet ticaretinde de adını duyurduğunu ifade ederek, "Dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimizi değil, müteahhitlik hizmetlerimizi, yazılımlarımızı, dizilerimizi, sinema filmlerimizi, sağlık hizmetlerimizi ve kültürümüzü ihraç ediyoruz" dedi. Pekcan, ilk 10 ayda 2017'ye göre yaklaşık yüzde 22 oranında artışla 22 milyar dolar seviyesinde hizmet ticareti fazlası elde edildiğini belirtti. Pekcan, "Hizmet ihracatı fazlamız, 2017'de 20 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz, lider olacağımız yeni hizmet sektörlerinin de katkısıyla hizmet ihracatı fazlamızı bunun 2, hatta 3 katına çıkarmaktır. 2017'de 43.7 milyar dolar ile dünyada en fazla hizmet ihracatı yapan 29'uncu ülke konumundayız. Türkiye, hizmet ihracatında kısa sürede önce ilk 20'ye, sonra da ilk 10'a rahatlıkla girebilecek potansiyeldedir" dedi.