ABD’de hükümet kapandı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'defederal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez, kısmen ve geçici olarak kapandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı. Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini durdurdu. Bu kurumlar için çalışan milyonlarca Amerikalı, yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak.