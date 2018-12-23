Bahçıvan: Milli teknoloji ve yerli üretim geleceğimiz için önemli

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulKalkınma Ajansı (İSTKA), sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesine daha fazla katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya üniversite ve teknopark temsilciler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları, KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden katılım sağlandı. İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Günümüz dünyasında ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü ve bağımsız olabilmenin yolu, milli teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktan geçiyor" dedi. Toplantıdan çıkan görüş ve öneriler rapor olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacak.