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'tan DEİK paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , "DEİK hayırlı olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 18:59
Berat Albayrak'tan DEİK paylaşımı

Bakan Berat Albayrak sosyal medya hesabından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu hakkında paylaşımda bulundu.

DEİK'in ihracatı artırmada önemli sorumluluk üstlendiğini kaydeden Bakan Albayrak, DEİK Olağan Mali Genel Kurulu'nun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında "İhracatımızı artırmada önemli sorumluluk üstlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu hayırlı olsun. Türkiye'nin ihracat hedefleri için DEİK'in yeni dönemde daha proaktif bir strateji izleyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Berat Albayrak'tan DEİK paylaşımı
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