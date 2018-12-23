PTT'den KPSS şartsız personel alımı duyurusu! - PTT personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak başvuru şartları nelerdir?

PTT'den personel alımı müjdes! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını duyurdu. Milyonlarca kişinin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacak.

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