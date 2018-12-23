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PTT'den KPSS şartsız personel alımı duyurusu! - PTT personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak başvuru şartları nelerdir?
PTT personel alımı yapacağını duyurdu. PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacak. Kamudaki personel ihtiyacını gidermek için kurumlar personel alımı yapmaya devam ediyor. Memurlara en az 4500 tl maaş müjdesi verildi. Peki personel alımı sırasında yapılacak olan başvuru şartları nelerdir? PTT personel alımı ne zaman başlayacak başvuru şartları nelerdir? Merak edilen tüm soruların cevabını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 23.12.2018 12:25Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 12:25
PTT'den personel alımı müjdes! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını duyurdu. Milyonlarca kişinin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacak.