Talep patladı! 200 yıllık mayadan üretiliyor...

Merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde unlu mamüller üzerine işyeri bulunan Hakan Doğan, 2 asırlık mayadan ekmek üretiyor. Ailesinin 1890'dan beri ekmek üretimi gerçekleştirdiğini ve kullandıkları mayanın da 2 asırlık maya olup, Gümüşhane'nin Çiçekli köyünden getirildiğini belirten Hakan Doğan, "Yaklaşık 130 yıldır ekmek üreten ailenin en küçük ferdiyim. Ailem 1890'da ekmek üretmeye başlamış. Ekmek üretiminde eski usulleri tamamen bilen bir ailede yetiştim. Herkes yeni yeni ekşi mayalı ekmekler yapmaya başlarken, biz de tekrar eskiye, atalarımızın yaptığı ekmeğe geri dönüş yaptık. Bunun için de en eski mayayı araştırıp, Gümüşhane'de Çiçekli köyünde bulduk. Yaklaşık 2 asırlık maya. Bu maya ile ekmeklerimizi üretiyoruz. Bu geleneksel ekmeklerde ekşi maya kullanıyoruz ve yaklaşık 24 saat fermente oluyor" diye konuştu.