THY dünya genelinde 19 noktaya daha uçacak

THY, 331 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 49 yurtiçi, 257 uluslararası olmak üzere dünyanın 124 ülkesindeki 306 noktaya uçuyor. 2019 yılından itibaren de filoya yeni uçaklar katılacak.

THY'NİN AÇACAĞI 19 HAT ŞÖYLE:

ABD: Newark, Meksika: Mexico City ve Cancun, Azerbaycan: Lankeran, Polonya: Krakow, Fransa: Nantes, İspanya: La Coruna, Rusya: Makhachkala, İtalya: Palermo, Finlandiya: Rovaniemi, Angola: Luanda, Mısır: Aswan ve Luxor, Güney Sudan: Juba, Fas: Marakeş, Sudan: Port Sudan, Suudi Arabistan: Abha, BEA: Sharjah, Endonezya: Denpasar (Bali)

THY'nin toplam yolcu ve kargo gelirlerinin coğrafi dağılımı şöyle (1 Ocak-30 Eylül):

Avrupa -13 milyar 530 milyon TL

Uzak Doğu - 10 milyar 641 milyon TL

Orta Doğu - 5 milyar 278 milyon TL

Amerika - 6 milyar 391 milyon TL

Afrika - 4 milyar 390 milyon TL

Yurtdışı toplam - 40 milyar 230 milyon TL

THY 2019'DAN İTİBAREN KAÇ GENİŞ GÖVDELİ UÇAĞI FİLOSUNA KATACAK

THY geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçağı filosuna katacak.

Buna göre, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi yolcu uçağı filosuna dahil edecek.

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu için en yüksek bağlantı sayısı (İlk üç havayolu 2017) :

Avrupa'dan Dünya'ya

Türk Hava Yolları : 22,356

British Airways : 9,588

Lufthansa : 8,004

Orta Doğu'dan Dünya'ya

Türk Hava Yolları : 9,044

British Airways : 2,208

Qatar Airways : 1,980

Afrika'dan Dünya'ya

Türk Hava Yolları : 12,699

Air France : 4,585

British Airways: 3,043

Uzak Doğu'dan Dünya'ya

Türk Hava Yolları : 9,504

United Airlines: 8,700

Air China: 5,115