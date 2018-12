Yılbaşı ciroları yüzleri güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

YılbaşındaAVM'ler, gıda üreticileri, çerez ve hindi eti tüketiminde hızlı bir yükseliş bekleniyor. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Ergün, Türkiye'de kişi başı yıllık ortalama hindi eti tüketiminin 600 gram olduğunu belirterek, "Özellikle yılın son haftasında yılbaşı spesiyali hindiye talep artıyor. Yılbaşı haftasında hindi eti üretimi, toplam üretimin yaklaşık yüzde 15'ini içeriyor" dedi. Türkiye'de toplam hindi eti üretiminin, 1995'te 2 bin 646 ton iken, 2017'de 54 bin 700 tona ulaştığını bildiren Ergün, "Bu yıl hindi eti üretiminde yüzde 30 artış beklentimiz var, 2025 hedefimiz ise 120 bin ton hindi eti üretmek" diye konuştu.Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı hindi etinde üretimin 2018'de yüzde 33 artış gösterdiğini belirten Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer ise "Hem sağlık açısından hem de et tüketiminde çeşitlilik için hindi etine ağırlık vermeliyiz" dedi. 2018'de toplam hindi eti üretiminin 70 bin ton civarında gerçekleşeceğine dair beklenti pazarın bir önceki yıla göre yüzde 33 oranında büyüyeceğini gösteriyor. Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, çerez tüketiminde en yoğun döneme girdiklerini, bu sene de yılbaşında geçen seneki 375 milyon liralık ciroyu yakalayacaklarını söyledi. Karaman, "Geçen yıl 9.6 milyar liralık iç pazar büyüklüğünün 1.1 milyar lirası aralık ayında" dedi.AlışverişMerkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, alışveriş merkezleri olarak 2018'i yaklaşık 130 milyar TL ciro ile kapatacaklarını, 2019 için ise 160 milyar TL ciro öngördüklerini söyledi. Belgü, en son açıklanan AVM'lerdeki perakende cirosu endeksine göre, ekim ayı ciro endeksinin bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 16.9 artış gösterdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Tüm yılı bu şekilde büyüme ile sürdürdük. AVM'lerde cirolar yıllık enflasyonun ortalama yüzde 5 ila yüzde 10 üzerinde artış gösteriyor."