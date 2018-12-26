Postanelere yeni konsept

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Postacılıkanlayışını dünyastandartlarının üzerineçıkarmayı hedefleyenPTT, geliştirdiği"Posta Kahvesi" konseptiile tüm üniversitelerdegençleri kahveve mektupla buluşturacak.180 üniversitenin kampüsündeaçılacak olan PostaKahveleri, ardından şehirmerkezlerine de yayılacak.Posta Kahvesi uygulaması ile PTT, büyük işyerlerini müşterileri için konforlu hale getirerek, hem hizmet sunumu hem de keyifli bir bekleme süresiyle müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Dünya örneklerine uygun tasarlanan uygulama kapsamında Posta Kahvesi şubeleri de bir bir hizmet vermeye başlıyor.Özel tasarımı bulunan Posta Kahvesi şubelerinin ilki Bursa merkezde açılırken, üniversite kampüslerine kurulmasıyla ilgili ilk uygulama da Ankara'da Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde gerçekleşti. Ankara'da ayrıca Gazi Üniversitesi kampüsünde de Posta Kahvesi kuruldu. Posta Kahvesi konseptli işyerlerinin açılması için çalışmalarını 2019'da hızlandıracak olan PTT, bu kapsamda ilk etapta 180 üniversitenin kampüsünde Posta Kahvesi açacak. Gençlerin şubelerde daha uzun vakit geçirmeleri ve mektup alışkanlığını yeniden kazandırılması amaçlanırken, öğrenciler postacılık, kargo, lojistik, bankacılık, internet hizmetlerinden de indirimli faydalanacak.45 bine yakın personeli ve 5 bin 42 şubesi ile Türkiye'nin dört bir tarafında hizmet veren PTT'nin ayrıca 156 mobil iş yeri ve 3 bine yakın bankamatiği bulunuyor. 9 binin üzerindeki aracıyla Türkiye'nin her noktasında bütün kılcal damarlarına kadar ulaşabilen PTT, 2015 yılında 425 milyon lira, 2016'da 550 milyon lira, 2017'de 642 milyon lira kâr elde ederken, kârlılığı bu yıl 700 milyon lirayı aşacak.