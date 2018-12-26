Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar yeniden belirlendi

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar, yıl başından geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında (yüzde 23,73) yükseltildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN UYGULANACAK

Ticaret Bakanlığının "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda geçerli parasal sınırlar, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmak üzere, 2018 yılı için belirlenen yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranına göre düzenlendi.

Buna göre, gelecek yıl tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 5 bin 650 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 5 bin 650 lira ile 8 bin 480 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8 bin 480 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5 bin 650 lira ile 8 bin 480 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ...

İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacak. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti görev yapacak. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin gerçekleştirildiği yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek. Başvuruda bulunulabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler ilçe kaymakamlığına gidebilecek.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'nci Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i ile de ilgili kanun maddesindeki idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Söz konusu parasal sınırlar da 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak.