Hülya Avşar’dan altın tavsiyeler

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ParaDergisi tarafından düzenlenen 'Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde konuşan Hülya Avşar, girişimci olacaklara önemli tavsiyelerde bulundu. Avşar, konuşmasında, "Bir başkasının ne diyeceğini düşünmeden yaptığınız şey ilerde en başarılı iş olacaktır" dedi.'Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi' Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Zirvede girişimciliğin ekonomik büyümedeki önemi tartışıldı. Zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile iş ve ekonomi dünyasından çok sayıda isim katıldı. Zirve kapsamında düzenlenen panele sanatçı ve iş kadını Hülya Avşar da katıldı. Avşar, panelde yaptığı konuşmada oyunculukla başlayan, TV şovu ve sahne ile devam eden girişimcilik hikâyesini anlattı.Başarılı olmak için insanın kendisine güvenmesinin esas olduğunu anlatan Avşar, hedefi olan ve bu hedefe doğru yürüyenlerin, girişim hikâyelerinde başarısız olmalarının mümkün olmadığını söyledi. Avşar konuşmasında, "Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, bir başkasının ne diyeceğini düşünmeden yaptığınız şey ilerde en başarılı iş olacaktır" ifadelerini kullandı.