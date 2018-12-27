Kıdem-ihbar tazminatları ve sigorta primi de arttı

BUGÜN NELER OLDU

Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi de yeniden belirleniyor. Yirmi milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artarken, genel sağlık sigortası primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarları da değişti. 1 Ocak itibariyle en düşük aylık ihbar ve kıdem tazminatı da artacak. Genel Sağlık Sigortası primi, evde bakım, 65 yaş aylığında da çeşitli avantajlar getirecek.Asgari ücret 2019 için yüzde 26.05 artışla brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 liraya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanma yapmak isteyenler 2018'de bir gün için en düşük 21 lira en yüksek de 162 lira üzerinden prim yatırıyor. 2019 itibariyle bu tutar en düşük borçlanmada 27 lira en yüksekte 204 liraya çıkıyor. En düşük aylık ihbar ve kıdem tazminatı 2 bin 29 liradan 2 bin 558 liraya yükseliyor.Her çocuk için 2 yıl olmak üzere 3 çocuk için 6 yıla kadar borçlanma tutarı da yükseliyor.Bir çocuk için iki yıl borçlanma tutarı 15 bin 588 liradan 19 bin 640 liraya çıkacak. İki çocukta 39 bin lira, 3 çocukta da 58 bin 925 liraya çıkıyor. Yurtdışı borçlanmada da tutarlar yeniden hesaplanacak. Gurbetçi ev kadınları çalışmadıkları sürelere karşılık 15 yıl borçlanmak için 146 bin lira ödeme yapacak.Bu yıl için 60.89 lira olan aylık genel sağlık sigortası tutarı 76.74 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 26.05'lik artış prim ödemelerinde zorlananlar için de kolaylıklar sağlıyor. Bir evde kişi başına düşen geliri limite yakın olanlar yeni yılda tekrar gelir testi yaptırabilecek.Asgari ücretliler 2018 yılında yapılan yasal düzenlemeyle vergi dilimine takılmayacak. Yıl boyunca net 2 bin 20 lira almaya devam edecekler. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15 olmasına karşın asgari geçim indirimi yoluyla verginin bir bölümü iade ediliyor. Buna göre bekar ya da eşi çalışan çocuksuz asgari ücretlilerin eline 2 bin 20 liralık ücretin 191.88 lirasını AGİ oluşturuyor.Yeni yılda asgari ücretle birlikte 20 milyon çalışanın asgari geçim indirimi (AGİ) de arttı. Gelecek yıl için en düşük asgari geçim indirimi 191.85 lira, en yüksek de 326.15 lira oldu. Çocuklarını kaybeden dede, büyükanne torunu için AGİ'den faydalanabilecek. İki işte çalışanın asgari geçim indirimi yüksek olan ücretle birlikte ödenecek. Çalışanların medeni durumu, çocuk sayıları, eşinin işi, geliri konusunda işverene bildirimde bulunması gerekiyor. Çalışan evlilik, boşanma gibi durumlarda da bunu bir ay içinde işverene bildirmekle yükümlü. AGİ oranını etkileyen değişiklikler bildirim tarihi itibariyle uygulanacak.Yıl içinde iş değiştirenler, yeni işyerinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yaralanmaya devam edecek. Ücretsiz izin döneminde gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için bu haktan yararlanılmıyor. Raporlu, izinli dönemde ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi durumunda AGİ'den yararlanabilecek. Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde indirim yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilerek gerçekleştiriliyor. Medeni durumları aynı olan gerçek usulde ücret geliri elde eden tüm ücretliler aynı ölçüde yararlanacak.