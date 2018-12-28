Albayrak’tan anlamlı bağış

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir iftira siyaseti daha çöktü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun iftiralarına karşı açtığı tazminat davasını kazandı.İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi dün verdiği kararla Erdoğdu'yu 33 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda kazandığı 33 bin lira tazminatı şehit aileleri ve yakınlarına bağışladığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladık" diye konuştu.