Dolar fiyatları bugün ne kadar kaç TL? - Güncel ve canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

Dolar fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Papaz Brunson olayı ile başlayan artış ve daha sonra yaşanan ülke ekonomisi üzerine yapılmaya çalışılan dış mihraklar tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar kısa süreliğine kurun uçmasına neden olsa da daha sonra hükümet tarafından atılan adımlar ve milletin bu dönemde gerçekleştirdiği dirayetli duruş sayesinde piyasalar normalleşme aşamasına dönmüştür. Şuanda dolar 5.30 civarına, euro ise 6 civarına sabitlenmiş bulunmaktadır. Birçok ekonomi uzmanı analistlerin tahminleri doğrultusunda yeni yılda bu rakamların altını görmek hiç de sürpriz olmayacak. Kurun belli bir seviye de tutunması ve büyük bir sürpriz yaşamadan bu şekilde devam etmesi durumunda doların yeni yılda 5'in altına inmesi kaçınılmaz duruyor. Yine euroda da aynı durum geçerli.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?



EURO BUGÜN NE KADAR?

Çok sayıda vatandaş ve döviz yatırımcısı ellerinde biriktirdiği dövizler ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Birçok vatandaşın merak ettiği konuların başında gelen euro bugün ne kadar sorusunun yanıtını Sabah.com.tr ekibi olarak bugün de sizler için hazırlamış bulunmaktayız.28 Aralık Cuma haftanın son gününde, dolar ve euro bugün ne kadar kaç TL? 28 Aralık Cuma euro 6,07 seviyesinde seyrediyor. Euro'nun bu seviyede tutunması durumunda yeni yılda ciddi bir düşüş yaşacağı gelen tahminler arasında bulunuyor

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar fiyatları eurodan daha fazla aratılan konular arasında geliyor. Şuan da 5.29 civarında bulunan doların bu seviyede kendini koruması durumunda ise yeni yılda 4 bandını rahatlıkla görebileceği gelen uzman tahminleri arasında bulunuyor.

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