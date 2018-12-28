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: Emekli maaşlarına yapılacak miktarı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili açıklaması gelmeye devam ediyor. 'de 12.3 milyon birey yeni yılda yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından gözler yeni yılda yapılacak emekli maaş artışına çevrildi. Yeni yılda yapılacak zam miktarında en önemli etken ise rakamları olacak. 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı 3 Ocak günü belli olacak. Buna göre de maaşlarda yaşanacak artış belli olacak. 12.3 milyonu aşkın vatandaş en düşük ne kadar olacak? sorusuna yanıt arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak konuyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık...

Giriş Tarihi: 28.12.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 09:33
Son dakika: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 12.3 milyon vatandaşın 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon rakamlarına göre alacakları zam belli olacak. Asgari ücret yapılan zam miktarı açıklandıktan sonra gözler emekli maaşlarına yapılacak zam miktarına çevrildi. Milyonlarca birey, 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon oranını bekliyorlar. 2018 yılının son 6 ayındaki enflasyon rakamına göre yapılacak zam miktarı belli olacak. Peki, 'En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak' işte merakla beklenen o sorunu yanıtı...

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM MİKTARI NE KADAR OLACAK?

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Son dakika: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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