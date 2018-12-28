Son dakika: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 12.3 milyon vatandaşın 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon rakamlarına göre alacakları zam belli olacak. Asgari ücret yapılan zam miktarı açıklandıktan sonra gözler emekli maaşlarına yapılacak zam miktarına çevrildi. Milyonlarca birey, 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon oranını bekliyorlar. 2018 yılının son 6 ayındaki enflasyon rakamına göre yapılacak zam miktarı belli olacak. Peki, 'En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak' işte merakla beklenen o sorunu yanıtı...

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM MİKTARI NE KADAR OLACAK?