En iyi kumbarayı tasarlayan ödülü kaptı

BUGÜN NELER OLDU

Vakıf Emeklilik tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kumbara Tasarımı Resim Yarışması"nın ödülleri verildi. Vakıf Emeklilik Genel Müdürlük Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen törende, dereceye giren 5 yarışmacı ödüllerini Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı'nın elinden aldı. Seçilen resimlerden oluşturan serginin açılışı da gerçekleştirildi. 7-10 yaş arası 4 bin 876 ilkokul öğrencisinin 4 bin 934 resim ile katıldığı yarışmada, İstanbul Özel Bilfen Esenşehir İlkokulu'ndan Merve Cantürk birincilik ödülünün sahibi oldu.