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Et ithalatında süre uzatımı

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 09:52

ANKARA (AA) - Et ve Süt Kurumuna taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ithalatı için tanınan tarife kontenjanı süresi 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldı.

Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 31 Aralık 2018 olarak belirlenen taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ithalatı için açılan tarife kontenjanı dönem sonu tarihi 31 Aralık 2019 oldu. Söz konusu ithalat kapsamında gümrük vergisi uygulanmayacak.

Et ve Süt Kurumuna, taze ve soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ithalatı için 75 bin tonluk tarife kontenjanı açılmıştı.

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Et ithalatında süre uzatımı
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