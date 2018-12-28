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37,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı!

, yılın 11 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,25 artışla 37 milyon 537 bin 696 yabancı ziyaretçi ağırladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 11:43
Türkiye 37,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı!

Türkiye, yılın 11 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,25 artışla 37 milyon 537 bin 696 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla toplam ziyaretçi sayısı, yılın 11 aylık döneminde yüzde 21,35 artışla 43 milyona yaklaştı.

Ocak-kasım dönenimde ağırlanan yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında 12 milyon 355 bin 65 kişiyle Antalya birinci, 12 milyon 265 bin 177 kişiyle İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin 874 kişiyle Edirne üçüncü sırada yer aldı.

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Türkiye 37,5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı!
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