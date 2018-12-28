Yeni dönem başlıyor! Yardımcı eczacılar geliyor...

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), yardımcı eczacılık ile ilgili esasları içeren kılavuzu yayımladı.

Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usül ve Esasları içeren düzenlemeye göre, mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle "yardımcı eczacı" olarak eczanelerde çalışacak.

2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültelerine giren öğrencileri kapsayan düzenlemeyle, yeni mezunların eczane açmadan önce "eczane eczacılığı" hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmeleri amaçlanıyor.