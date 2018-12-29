İmar barışı uzayabilir

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da İmar Barışı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Şu anda 9 milyon 500 bin kişinin İmar Barışı'ndan faydalandığını, toplam 14 milyar TL'lik bedel ödendiğini belirten Kurum, "Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu 31 Aralık'ta değerlendirmiş olacağız. Ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşlarımızın ödeme yapması için kamu bankaları açık olacak. Özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz İmar Barışı sürecinden vatandaşlarımız haftasonu da faydalanabilecek" dedi.Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'ın şubeleri bugün ve yarın saat 10:00-16:30 saatleri arasında açık olacak.Trabzon Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kurum'u Vali İsmail Ustaoğlu ile AK Parti Trabzon milletvekilleri karşıladı. Trabzon'u hak ettiği noktaya taşımak için çalıştıklarını belirten Kurum, "Bölgede zaten lojistik bir üst konumunda, bu konumu daha yukarıya taşıma adına mücadele veriliyor. Bizde bakanlık olarak bu mücadeleye destek veriyoruz" dedi.SABAH'a konuşan Kurum, Ayder ve Uzungöl'de dönüşüm projelerine 2019'da başlayacaklarını belirtirken, "Avni Aker Stadyumu'nun yerindeki 57 bin m2'lik alanı millet bahçesine çeviriyoruz. Trabzonspor'un anısını taşıyacak öğelerin de olduğu bir müze de olacak" dedi. Maçka'da 156 rezerv konut üreteceklerini, Akçaabat ve Vakfıkebir'de millet bahçeleri yapılacağını söyleyen Kurum, Yomda dere ıslahı projesi başlatacaklarını vurguladı.