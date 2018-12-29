Türkiye fuarcılıkta AB ikincisi

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Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılmasında en önemli rol oynayan alanlardan biri olan fuarcılıkta Türkiye atağa kalktı. TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Türkiye'nin Avrasya bölgesinde en etkili, Avrupa'da ise ikinci büyük fuar ülkesi olduğunu söyledi. Ünal, "Türkiye kendi coğrafyası ve Avrasya bölgesinde Dubai ve Moskova ile birlikte en önemli oyuncu. Özellikle, İstanbul yatırım ve ara mallarında en etkili uluslararası buluşma noktası. Ambalaj, plastik, tekstil, mobilya, ağaç endüstrisi, ayakkabı, yapı malzemeleri, metal işleme, otomasyon, ev eşyaları, savunma sanayi gibi ana başlıklarda Avrupa ikincisi" dedi. Fuarcılıkta yoğun bir rekabetin olduğunu aktaran Ünal, dünyada her yıl ortalama 31 bin fuarın yapıldığını belirterek, "Bu fuarlarda 4.5 milyon çok uluslu katılımcı firma, 260 milyon da çok uluslu ziyaretçi var" diye konuştu.Türkiye'nin fuarcılıkta yüksek bir ivme kazanmasına rağmen gelirde paralel bir artış yakalayamadığını anlatan Ünal, fuar gelirlerinde ilk 30 ülke içinde olduğunu dile getirdi. Dünya fuar endüstrisinin büyüklüğünün yıllık 26 ila 28 milyar dolar arasında olduğunu aktaran Ünal, Türkiye'nin bundan yüzde 1.3 civarında pay aldığını kaydetti. Ünal, "Bu da 350-360 milyon dolara tekabül ediyor. Bu rakam ülkemizin dünya ticareti içinde aldığı payla örtüşüyor. Ancak, dövizdeki dönemsel hareketler bu hesaplamada zaman zaman ciddi kayıplara yol açıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'de 225 civarında fuar şirketi olduğunu anlatan Ünal, şöyle devam etti: "2018'de pazar Türk Lirası olarak yüzde 12 büyüdü. 2019'un ise zor bir yıl olacağını öngörüyoruz. Ancak, doğru hazırlanmış ticari fuarlar firmaların çıkış noktası. İç pazar beraberinde özellikle ihracat kavramıyla buluştukları yerler. Bugün ülkede 71 bin civarında ihracatçı firma var. Bunların çok ama çok büyük bölümü ihracatı bu fuarlarda öğrendiler ve ihracatçı oldular. Kolay vazgeçecekleri bir başlık değil ancak zorlu bir yıl olacak."TÜYAP'ın 1990'dan beri Anadolu'nun seçilmiş iş merkezlerinde fuar alanları ve fuarlar oluşturmaya başladığını anlatan Bülent Ünal, "Bugün İstanbul, Bursa, Konya, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum ve Eskişehir'de fuar alanlarımız var. Bu fuarlar, şehirlerin sosyal ve ticari gelişmesinde büyük rol oynuyor" dedi. 2018'de yurtiçi ve yurtdışında 100'e yakın fuar hazırladıklarını aktaran Ünal, şöyle devam etti: "Her yıl düzenlediğimiz fuarlarda, 90 ülkeden 16 ila 18 bin arasında firma ağırlıyoruz. Fuarlarımızı yaklaşık 150 ülkeden 4 milyonu aşkın kişi ziyaret ediyor. 2019'da TÜYAP 40'ıncı yaşını kutlayacak. 40 yılda, 700'ü aşkın çalışanımızla çok çalıştık. Tempomuzu artırarak çalışmaya devam edeceğiz."